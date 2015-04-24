Секреты старых мастеров: как восстановить старые и испорченные кисти?

В этом кратком обзоре интересных приёмов художников прошлого и настоящего, хочу рассказать о способе восстановления формы испорченных и старых кистей.

Кисть с испорченной формой волосяного пучка проклеивали столярным клеем (сегодня его не купишь, поэтому можно использовать крепкий раствор из пищевого желатина). Пока кисть влажная, ей придавали нужную форму, отжимая излишки клея и выпрямляя волос. Также, можно использовать бумажный колпачек. После высыхания клея, кисть каменеет. После чего, её обрабатывают наждачной бумагой, придавая нужную форму. Зачищают кисть с плоских сторон и немного по бокам. Кисть становится острой и очень удобной в работе. Помимо исправления формы, ещё и заостряются отдельные волоски. Ни в коем случае не обрабатывайте наждачкой кромку кисти. Кончики волосков должны быть острыми. (О том, почему это важно я писал здесь). Далее, кисть вымачивают в воде, желатин растворяется и смывается. После этого Ваша кисть приобретет идеальную форму.

Кроме такого способа, который больше подходит для щетинных кистей, можно просто намочить кисть, придать ей нужную форму, а затем высушить.

Чтобы очистить сильно загрязненную кисть, её промывают в растворителе, через сетку ситечка.

Чтобы кисть не теряла форму после использования, её, после промывки, сушат в бумажном колпачке. А далее хранят в сухом помещении.

Таким образом, Вы можете не только сохранить рабочие кисти, но и восстановить старые.

Алексей Епишин

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